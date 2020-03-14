السعودية تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 17 حالة جديدة مصابة بفيروس "كورونا" المستجد، بينما ينتشر الفيروس في 138 دولة، وسط جهود عالمية ومحلية مكثفة لمحاصرته.

وقالت وزارة الصحة السعودية إن الحالة الأولى من الـ17 حالة الجديدة تعود لمواطن سعودي قادم من إيران، وهو معزول حالياً في منشأة صحية في الأحساء.

وتعود الحالة الثانية لمواطن سعودي موجود الآن في الحجر الصحي، كان مخالطاً لحالة أعلِن عنها سابقاً، وهو معزول في مستشفى بالقطيف.

وأضافت أن الحالتين الثالثة والرابعة لمواطنين من محافظة القطيف، قدما من إيطاليا وإيران، وهما معزولان في منشأة صحية في القطيف.

وذكرت الوزارة أن الحالة الخامسة لمواطنة موجودة في الحجر الصحي في جدة، وهي قادمة أيضاً من إيران.

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وأوضحت الوزارة أن هناك 12 حالة إصابة بفيروس كورونا في الرياض، تشمل 3 حالات لمواطنين سعوديين كانوا مخالطين لحالات أعلن عنها سابقاً، وحالة لمقيم أميركي كان مخالطاً لحالة أعلن عنها سابقاً، و3 حالات لمواطنين قادمين من بريطانيا، و4 حالات أخرى لمواطنين قادمين من فرنسا، فضلاً عن حالة لمقيم فرنسي قادم من فرنسا عن طريق الإمارات.

وذكرت وزارة الصحة أن العدد الإجمالي للإصابات بكورونا في السعودية وصل إلى 103 حالات، كان قد تعافت منها حالة واحدة.

وأكدت أن بقية الحالات موجودة الآن في العزل الصحي. وأشارت إلى أن من بين تلك الحالات حالة واحدة كانت بوضع حرج وتحسنت اليوم، وتم رفع أجهزة التنفس الصناعي عنها، ويجري تقديم الرعاية الصحية لها وفق الإجراءات المعتمدة.

وأهابت الوزارة بكل من كان في دول ينتشر فيها فيروس كورونا المستجد، التواصل فوراً مع مركز اتصال وزارة الصحة على الرقم 937.

كما دعت إلى ضرورة التواصل معها في حال رغبة أي شخص في الاستفسار عما يخص الفيروس، مشددةً على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.