وزارة الصحة السعودية: 86 إصابة بفيروس كورونا

أكدت وزارة الصحة السعودية في مؤتمر صحفي أن عدد حالات فيروس كورونا في السعودية بلغ 86 إصابة، شفيت حالة واحدة منها، وتوجد أخرى في العناية المركزة وهي في اتجاه التعافي، أما باقي الحالات فهي في وضع مطمئن.

وذكرت الوزارة أن متوسط أعمار الحالات هو 49 عاما، كاشفة عن وجود طفلين من بين المصابين.

وقالت الوزارة إنه من المتوقع صدور إجراءات جديدة لمواجهة أي مخاطر تتصل بالفيروس، مؤكدة أن إجراءات منع السفر وإلغاء العمرة وغيرها ساهمت في تقليل الإصابات في السعودية.

وأشارت الوزارة إلى أن الدول التي اتخذت إجراءات متأخرة شهدت انتشارا سريعا للفيروس. ونوهت إلى أن الوضع في السعودية أفضل بكثير من إيطاليا بفضل القرارات الوقائية المبكرة.

وشددت الوزارة على أن التزام المواطنين بالتعليمات ضروري للغاية للوقاية من كورونا، موضحة أن حماية المجتمع من الفيروس مسؤولية مشتركة.

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وطالبت وزارة الصحة بضرورة تقليص التحركات مع ملازمة المنازل وتجنب المجتمعات، مع التزام القادمين من السفر بالحجر الصحي المنزلي.

وقالت إنه في حال ظهرت أي أعراض يجب أن يبادر الشخص لمراجعة أقرب مركز صحي.

وحثت وزارة الصحة، المواطنين، على تجنب الشائعات والرجوع للمصادر الموثوقة.