عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية السعودية

السعودية تغلق المراكز التجارية وتمنع التجمعات للحد من كورونا

المصدر: دبي - العربية.نت
مجمع تجاري في الرياض - أرشيفية
رابط مختصر

أعلنت أمانة الرياض، الأحد، غلق المجمعات التجارية باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت في سلسلة تغريدات على موقعها الرسمي على تويتر "في إطار الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس #كورونا.. #أمانة_منطقة_الرياض:
إغلاق المجمعات التجارية وجميع الأنشطة داخلها بما فيها المطاعم وأماكن ألعاب الأطفال باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات".

وأكدت على منع الأكل والشرب داخل المطاعم والمقاهي بمنطقة الرياض سواءً المفتوحة أو المغلقة، واقتصار تقديم الخدمة على طلب السيارات والتوصيل فقط.

كما شملت الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا منع التجمعات في الأماكن العامة المفتوحة والمغلقة بما فيها الحدائق والأنشطة البرية وما في حكمها.

جاء ذلك بعدما أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية لجميع الأمانات والبلديات بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، في وقت سابق الأحد، قراراً بإغلاق جميع الأماكن المخصّصة للألعاب والأنشطة الترفيهية في المجمّعات التجارية وخارجها مؤقتاً.

من جانبها، حثت وزارة الصحة السعودية، الأحد، كافة المواطنين والمقيمين في المملكة على وقف التجمعات بكافة أشكالها، حرصاً على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

كلمات دالّة

#أمانة_منطقة_الرياض, #كورونا, #السعودية
إقرأ أيضاً السعودية توقف الرحلات البحرية مع عدة دول السعودية توقف الرحلات البحرية مع عدة دول 16:03 GMT

إقرأ أيضاً

اختيار المحرر

إعلانات

آخر الأخبار

الأكثر قراءة