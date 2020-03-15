الشؤون الإسلامية تمنع إدخال مياه الشرب مؤقتاً للمساجد

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، الأحد، منع إدخال مياه الشرب بكل أنواعها مؤقتا إلى جميع المساجد والجوامع استكمالا للإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وفي تغريدة على حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، قالت الوزارة استكمالاً للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة ضد فيروس كورونا، وجّه الوزير د. عبداللطيف آل الشيخ بمنع إدخال مياه الشرب بكل أنواعها مؤقتاً إلى جميع المساجد والجوامع.

استكمالاً للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة ضد فايروس #كورونا ، وجّه معالي الوزير د.#عبداللطيف_آل_الشيخ بمنع إدخال مياه الشرب بكل أنواعها مؤقتاً إلى جميع المساجد والجوامع. pic.twitter.com/RHOk0DJuS6 — وزارة الشؤون الإسلامية 🇸🇦 (@Saudi_Moia) March 15, 2020

وفي وقت سابق وجّه الوزير مؤقتاً بترك مقدار صف بين كل صفين في جميع الصلوات الخمس. وإقامة صلاة الجمعة في المساجد القريبة من الجوامع المزدحمة بالمصلين، والمهيأة لإقامة صلاة الجمعة فيها، وذلك بعد اختيارها من قبل الفرع.

تعليق الرحلات الدولية

هذا وبدأ، الأحد، تطبيق قرار تعليق الرحلات الجوية الدولية في السعودية لمدة أسبوعين.

وكانت المملكة أعلنت، السبت، تعليق كافة الرحلات الدولية سعياً لمحاصرة تفشي فيروس كورونا.

إلى ذلك، أعلنت المملكة أمس أيضاً إغلاق الأماكن الترفيهية في المجمعات التجارية.

وأصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية لجميع الأمانات والبلديات بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، قراراً بمتابعة إيقاف جميع المناسبات الاجتماعية العامة، بما فيها استقبال العزاء وإقامة حفلات الزواج والأفراح وما في حُكمهما، في جميع قاعات وصالات الأفراح والاستراحات مؤقتاً، وإلزام ملاك هذه المنشآت بالتقيّد بذلك، وذلك ابتداءً من يوم الأحد الموافق 20/7/1441هـ.

يذكر أن السعودية سجلت السبت17 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا بحسب ما أعلنت وزارة الصحة، ليصل عدد الإصابات الاجمالي في المملكة إلى إلى 103 حالات، تعافت منها حالة واحدة