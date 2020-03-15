الصحة السعودية: يجب وقف كافة التجمعات حرصاً على السلامة

حثت وزارة الصحة السعودية الأحد كافة المواطنين والمقيمين في المملكة على وقف التجمعات بكافة أشكالها، حرصاً على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول مستجدات الفيروس في المملكة، شفاء 3 حالات من المصابين، في حين لا تزال 100 حالة حتى الآن في المستشفيات المتخصصة، وجميعها في وضع جيد باستثناء واحدة.

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كما أوضح أن 48 من المصابين هم من الذكور والبقية نساء، و54 من السعوديين والبقية من جنسيات مختلفة. وأضاف أن أي حالة وفاة لم تسجل في المملكة.

إلى ذلك، أكد أن الخدمات الوقائية داخل المجتمع، شملت تعليق العديد من الأنشطة، مناشداً المجتمع التعاون على الرغم من اعتياده على نوع معين من الأنماط المجتمعية.

وشدد على ضرورة الالتزام بتوصيات الوزارة ألا وهي البعد عن المصافحة، والمداومة على غسل اليدين، بالإضافة إلى الابتعاد عن التجمعات، ووقفها بكافة أشكالها .

كما أكد ضرورة الالتزام بالعزل الصحي الذاتي لكل قادم من خارج المملكة لمدة 14 يوماً على الأقل.

يذكر أن السعودية أعلنت في وقت سابق وقف كافة الرحلات الدولية بشكل مؤقت لمدة أسبوعين، كما تم إغلاق كافة الأماكن الترفيهية في المجمعات التجارية، وإيقاف جميع المناسبات الاجتماعية العامة.