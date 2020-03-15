بدء تطبيق قرار تعليق الرحلات الدولية من وإلى السعودية

بدأ الأحد تطبيق قرار تعليق الرحلات الجوية الدولية في السعودية لمدة أسبوعين.

وكانت المملكة أعلنت السبت تعليق كافة الرحلات الدولية سعياً لمحاصرة تفشي فيروس كورونا.

وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه وفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا (كوفيد 19)، وانطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، وبناءً على إعلان منظمة الصحة العالمية وباء فيروس كورونا الجديد (كوفيد19) جائحة عالمية، حيث ظهرت عدوى الفيروس في 117 دولة حتى الآن، فقد "قررت حكومة المملكة تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين - إلا في الحالات الاستثنائية - لمدة أسبوعين، اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة من صباح الأحد 20 رجب 1441 هجرية الموافق 15 مارس 2020 ميلادية".

إلى ذلك، أعلنت المملكة أمس أيضاً إغلاق الأماكن الترفيهية في المجمعات التجارية.

وأصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية لجميع الأمانات والبلديات بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، قراراً بمتابعة إيقاف جميع المناسبات الاجتماعية العامة، بما فيها استقبال العزاء وإقامة حفلات الزواج والأفراح وما في حُكمهما، في جميع قاعات وصالات الأفراح والاستراحات مؤقتاً، وإلزام ملاك هذه المنشآت بالتقيّد بذلك، وذلك ابتداءً من يوم الأحد الموافق 20/7/1441هـ.

يذكر أن السعودية سجلت السبت17 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا بحسب ما أعلنت وزارة الصحة، ليصل عدد الإصابات الاجمالي في المملكة إلى إلى 103 حالات، تعافت منها حالة واحدة.