السعودية.. إجازة إجبارية للحوامل والمرضى بالقطاع الخاص

ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها السعودية في مواجهة فيروس كورونا الجديد ومنع تفشيه، ألزمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، الاثنين، جميع المنشآت في القطاع الخاص بتطبيق منح إجازة مرضية إجبارية مدتها (14) يوماً، على أن لا تحسب من رصيد الإجازات للفئات الآتية: (المرأة الحامل، ومن يعاني من الأمراض التنفسية، ومن يعانون من نقص المناعة، ومستخدمو أدوية مثبطات المناعة، والأورام، ومن يعانون من الأمراض المزمنة).

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وكذلك تطبيق الحجر المنزلي لمدة (14) يوماً على جميع العاملين العائدين من السفر من خارج المملكة وعدم تمكينهم من العمل إلا بعد انقضاء مدة الحجر، وكذلك إحالة من تظهر عليه أعراض الإصابة بالفيروس فوراً إلى الرعاية الطبية.

وبينت الوزارة في بيانها أنه بناءً على قرار وزارة الداخلية بتعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين - إلا في الحالات الاستثنائية - لمدة أسبوعين ابتداءً من الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020م فإنه سيتم عدّ ذلك إجازة رسمية استثنائية للمواطنين والمقيمين الذين لم يتمكنوا من العودة بسبب تعليق الرحلات أو تم تطبيق الحجر الصحي عليهم بعد عودتهم إلى المملكة سواء كان ذلك في مقار مخصصة من وزارة الصحة أو وجهوا منها بعزل أنفسهم في منازلهم.

توقع بتزايد الإصابات

وأهابت الوزارة بأصحاب المنشآت الالتزام بهذه القرارات، مرحبة بأي ملاحظات أو بلاغات من خلال تطبيق "معاً للرصد" المتاح عبر الهواتف الذكية ومركز الاتصال الموحد على الرقم "19911" أو من خلال حسابات الوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي.

في غضون ذلك، توقع وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، اليوم الاثنين، تزايد عدد الإصابات بوباء كورونا خلال الفترة القادمة. وأضاف خلال مؤتمر صحافي أن السلطات في المملكة مستمرة في تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا.

كما طالب جميع المواطنين والمقيمين في السعودية البقاء في المنازل وعدم الخروج لغير الضرورة.