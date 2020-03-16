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وزير الصحة السعودي: نتوقع تزايد عدد الإصابات بكورونا

المصدر: دبي - العربية.نت
وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة
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توقع وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، اليوم الاثنين، تزايد عدد الإصابات بوباء كورونا خلال الفترة القادمة.

وأضاف وزير الصحة السعودي في مؤتمر صحافي أن السلطات في المملكة مستمرة في تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا.

وطالب الربيعة جميع المواطنين والمقيمين في السعودية البقاء في المنازل وعدم الخروج لغير الضرورة.

وأكد الوزير السعودي تعافي 3 حالات جديدة أصيبت بكورونا، ليرتفع عدد المتعافين إلى 6 أشخاص، وطالب المواطنين بأخذ المعلومات من الجهات الرسمية فقط.

وقال إن 18 جهة حكومية تقيم تطورات الأوضاع بشكل يومي، مؤكدا الالتزام بالشفافية حول تطورات وباء كورونا

وأوضح الربيعة عن أن تعليق العمل في القطاع الخاص تحت الدراسة.

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