ولي العهد يبحث جهود مكافحة كورونا مع رئيس وزراء إسبانيا

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الاثنين، مع رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، استعراض الجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا، والجهود الدولية المبذولة للتصدي لانتشاره.

جاء ذلك في اتصال هاتفي، حيث أكد ولي العهد عزم المملكة تنسيق التعاون الدولي لمكافحة هذا الوباء وتبني السياسات الملائمة لتخفيف أعبائه الاقتصادية، وذلك في إطار مجموعة العشرين التي تترأسها المملكة هذا العام 2020م.

هذا وتجاوزت حصيلة الوفيات بوباء كورونا في العالم سبعة آلاف شخص بعدما أعلنت إيطاليا 349 وفاة جديدة في يوم واحد، وفق حصيلة لوكالة فرانس برس تستند إلى مصادر رسمية.

وقضى سبعة آلاف وسبعة أشخاص في العالم مع تسجيل 175 ألفا و536 إصابة. وسجل العدد الأكبر من الوفيات في الصين، وبلغ 3213، تليها إيطاليا بـ2158 وفاة ونحو 28 ألف مصاب.