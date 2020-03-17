السعودية: لا إصابات بكورونا في المدارس

أكدت وزارة الصحة السعودية، الثلاثاء، عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في المدارس.

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وفي مؤتمرها الصحافي اليومي بشأن كورونا، أوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور محمد العبد العالي أن تفشي الشائعات أشد خطرا من تفشي الفيروسات، مؤكدا أن جميع المصابين حالاتهم مستقرة عدا حالة واحدة.

ونوّه مجددا إلى ضرورة الابتعاد عن التجمعات.

وسجلت المملكة 133 إصابة بفيروس كورونا، تعافى منها 6 حالات، ولا يزال 127 حالة مستمرة في العلاج.

إلى ذلك أضاف المتحدث أن من بين الحالات التي تواصل علاجها حالة واحدة تقدم لها الرعاية الحرجة، مبينا أن الجهود متواصلة فيما يتعلق بخدمات الصحة العامة والإجراءات الوقائية على مختلف المستويات والرقابة مستمرة على المنافذ.

وقف التجمعات والرحلات

يشار إلى أن وزارة الصحة السعودية كانت طالبت الأحد كافة المواطنين والمقيمين في المملكة بوقف التجمعات بكافة أشكالها، حرصاً على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وأكدت أن الخدمات الوقائية داخل المجتمع، شملت تعليق العديد من الأنشطة، مناشدة المجتمع التعاون على الرغم من اعتياده على نوع معين من الأنماط المجتمعية.

كما شددت على ضرورة الالتزام بتوصيات الوزارة ألا وهي البعد عن المصافحة، والمداومة على غسل اليدين، بالإضافة إلى الابتعاد عن التجمعات، ووقفها بكافة أشكالها، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالعزل الصحي الذاتي لكل قادم من خارج المملكة لمدة 14 يوماً على الأقل.

وكانت السعودية أعلنت في وقت سابق وقف كافة الرحلات الدولية بشكل مؤقت لمدة أسبوعين، كما تم إغلاق كافة الأماكن الترفيهية في المجمعات التجارية، وإيقاف جميع المناسبات الاجتماعية العامة.