بالصور.. عملية تعقيم المرافق العامة في القطيف

عقمت بلدية القطيف شرق السعودية المرافق العامة في مسعى لمواجهة فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة، حيث رافقت "العربية.نت" فريق التعقيم الذي شمل الألعاب والمنتزهات والأسواق.

وأوضح رئيس بلدية القطيف المهندس محمد بن الحسيني، أن البلدية كثفت أعمالها في تنظيف وتعقيم الشوارع الرئيسة والأماكن العامة لمنع انتشار فيروس كورونا، حيث جرى استخدام ١٨٦ لترا من مزيج المواد المطهرة والمنظفات لرش الحدائق العامة والواجهات البحرية ودورات المياه وفي الشوارع بشكل يومي، بالإضافة إلى الأرصفة المحيطة بالمساجد، وذلك لتعزيز الجهود الوقائية والاحترازية وللحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.

وأشار الحسيني، إلى أن بلدية محافظة القطيف والبلديات التابعة لها والإدارات المعنية بصحة البيئة والنظافة تعمل على مدار الساعة، مؤكدا أن البلدية تواصل القيام بحملات تفتيشية وجولات رقابية على المحال التجارية والأسواق المركزية وغيرها من الأنشطة الصحية لتوعية العاملين ولاتخاذ كافة إجراءات السلامة الصحية ومحاسبة المخالفين.

وبين أنه تم إغلاق الأسواق المتنقلة ومقاهي الشيشة والمعسل والصالات الرياضية وصالونات الحلاقة وصالونات التجميل حسب التوجيهات.

وشدد على أن هذه الأعمال تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها البلدية مؤخرًا لمواجهة فيروس "كورونا"، وفق تعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكد من تطبيق القرارات والتدابير الوقائية والتوعية المستمرة بمتابعة معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة للتصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره حفاظاً على سلامة الجميع.