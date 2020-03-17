وزير الشؤون الإسلامية: قرار إيقاف صلاة الجماعة واجب النفاذ فوراً

أكد وزير الشؤون الإسلامية عبداللطيف آل الشيخ، الثلاثاء، أن قرار إيقاف صلاة الجماعة واجب النفاذ فورا.

وأكد في اتصال مع "العربية"، سنحاسب أي مقصر في تنفيذ قرار إيقاف صلاة الجماعة، مشيراً إلى أنها إجراءات احترازية بهدف الحرص على سلامة أبناء الوطن والمقيمين فيه للحماية من تفشي فيروس كورونا.

موضوع يهمك قررت هيئة كبار العلماء في السعودية، الثلاثاء، إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد، ويستثنى من ذلك الحرمان... "كبار العلماء" تقرر وقف صلاة الجماعة بالمساجد باستثناء الحرمين السعودية

كما أوضح أن الأذان سيكون فقط بالمسجد، والصلاة في البيوت. وتابع "هذا أمر مؤقت قسري وليس لأحد فيه خيار".

وأوضح أن هذه كلها إجراءات مؤقتة وليست دائما، قائلا "نحن متفائلون بأنها غمة وستنتهي بإرادة الله".

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باستثناء الحرمين الشريفين

هذا وقررت هيئة كبار العلماء في السعودية، الثلاثاء، إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد، ويستثنى من ذلك الحرمان الشريفان، وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا.

وذكر بيان الهيئة "بناء على ما تقدم فإنه يسوغ شرعاً إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد والاكتفاء برفع الأذان، ويستثنى من ذلك الحرمان الشريفان، وتكون أبواب المساجد مغلقة مؤقتاً، وعندئذ فإن شعيرة الأذان ترفع في المساجد".

38 إصابة جديدة

في المقابل، أعلنت وزارة الصحة السعودية عن رصد وتسجيل 38 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" الجديد ( كوفيد 19 ).

وذكرت وزارة الصحة أن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 171 حالة، تعافت منها 6 حالات، والبقية تخضع جميعها للرعاية الصحية وفقًا للإجراءات المعتمدة في العزل الصحي.

وأهابت الوزارة بالجميع الالتزام بالإرشادات والتوجيهات لسلامتهم وسلامة المجتمع، ومنها تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات.

يذكر أن فيروس كورونا الجديد وصل إلى 161 دولة، وسط جهود عالمية ومحلية مكثفة لمحاصرته والقضاء عليه.