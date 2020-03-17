ولي العهد السعودي يبحث مع ماكرون تطورات انتشار كورونا

ناقش الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الثلاثاء، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التطورات التي يشهدها العالم في ضوء انتشار وباء "كورونا" المستجد.

كما استعرضا في اتصال هاتفي، أبرز تداعيات الوباء على الاقتصاد العالمي.

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هذا وأكد ولي العهد خلال الاتصال أهمية تنسيق الجهود لمكافحة هذا الوباء وتبني السياسات الملائمة ‏لتخفيف أعبائه في إطار مجموعة العشرين التي تترأسها المملكة هذا العام.

كما تلقى الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي.

وجرى خلال الاتصال استعراض الجهود الدولية ‏لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد.

يذكر أن كورونا سجل حتى الآن 7063 وفاة على الأقل حول العالم، وفق حصيلة أنجزتها وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية.

في حين سجلت أكثر من 180 ألف إصابة في 145 بلدا ومنطقة منذ ظهور الفيروس.