السعودية تدعو لقمة استثنائية لمجموعة الـ20 حول كورونا

أعلنت السعودية، مساء الثلاثاء، أنه "استشعاراً من المملكة العربية السعودية بأهمية تكثيف الجهود الدولية المبذولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وفي ضوء رئاستها لمجموعة العشرين هذا العام، فإن المملكة تقوم بإجراء اتصالات مستمرة مع دول المجموعة لعقد اجتماع قمة استثنائي –افتراضي– الأسبوع القادم بهدف بحث سبل توحيد الجهود لمواجهة انتشار وباء كورونا، حيث إن هذه الأزمة الصحية العالمية، وما يترتب عليها من آثار إنسانية واقتصادية واجتماعية، تتطلب استجابة عالمية".

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وستعمل مجموعة العشرين مع المنظمات الدولية بكل الطرق اللازمة لتخفيف آثار هذا الوباء. كما سيعمل قادة مجموعة العشرين على وضع سياسات متفق عليها لتخفيف آثاره على كل الشعوب والاقتصاد العالمي، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

إلى ذلك ستبني القمة على جهود وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، وكبار مسؤولي الصحة والتجارة والخارجية، لتحديد المتطلبات وإجراءات الاستجابة اللازمة.

وستستمر رئاسة المملكة في دعم وتنسيق الجهود الدولية لمواجهة آثار الوباء على المستويين الإنساني والاقتصادي.

أكثر من 7 آلاف وفاة

يشار إلى أن حصيلة الوفيات بكورونا في العالم بلغت 7813 منذ ظهوره في كانون الأول/ديسمبر، وفق حصيلة أجرتها وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية حتى الساعة 17.00 بتوقيت غرينتش الثلاثاء.

إلى ذلك سجلت أكثر من 189,680 إصابة في 146 بلداً ومنطقة منذ بداية الوباء. ولا تعكس هذه الأرقام الواقع كاملاً، إذ صار عدد كبير من الدول يفحص الحالات الأكثر حاجة للرعاية الطبية فقط.

ومنذ الساعة 17.00 بتوقيت غرينتش الاثنين، تم تسجيل 806 وفيات و14,159 إصابة جديدة في العالم.

والدول التي سجل فيها أكبر عدد وفيات خلال 24 ساعة هي إيطاليا بـ345 وفاة جديدة تليها إسبانيا (182) وإيران (135).

كما بلغ إجمالي عدد الإصابات في الصين -- باستثناء هونغ كونغ وماكاو -- 80,881، بينها 3226 حالة وفاة، في حين تعافى 68,869 مصابا. يذكر أن الوباء ظهر في الصين في كانون الأول/ديسمبر. وتم تسجيل 21 إصابة جديدة و13 وفاة في الصين بين الساعة 17.00 بتوقيت غرينتش الاثنين و17.00 بتوقيت غرينتش الثلاثاء.

أما خارج الصين، فسُجّلت 4587 وفاة بحلول الساعة 17.00 بتوقيت غرينتش الثلاثاء (793 جديدة) بين 108,805 إصابة (14,138 جديدة).

والدول الأكثر تضرراً بالفيروس بعد الصين هي إيطاليا (2503 وفيات 31,506 إصابات) تليها إيران (988 وفاة و16,169 إصابة) ومن ثم إسبانيا (491 وفاة و11,178 إصابة) تليها فرنسا (148 وفاة و6633 إصابة).

ومنذ الساعة 17.00 بتوقيت غرينتش الاثنين، سجلت حالات وفاة أولى بالفيروس في ماليزيا والبرازيل والدومينيكان. وأعلنت بنين رصد إصابات هي الأولى.