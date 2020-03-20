السعودية.. تأجيل تحصيل رسوم الخدمات البلدية 3 شهور

أجلت وزارة الشؤون البلدية والقروية في السعودية تحصيل رسوم خدماتها ‏على القطاع الخاص لمدة 3 أشهر، وذلك لأكثر من 1400 نشاط اقتصادي.

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ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المبذولة للتخفيف على القطاع الخاص من آثار انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويمكن الآن للقطاع الخاص الاستفادة من إصدار أو تجديد التراخيص البلدية إلكترونياً من خلال بوابة "بلدي" https://balady.gov.sa، على أن يتم تسديد الرسوم المستحقة للرخص بعد 3 أشهر من تاريخ هذا الأمر.

ويهدف هذا الأمر إلى تخفيف الأعباء على القطاع الخاص في مواجهة آثار وباء كورونا، ودعم هذا القطاع وتمكينه من رفع مساهمته في تحفيز التنمية الاقتصادية في السعودية.