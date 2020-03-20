وزير الصحة السعودي: الإجراءات المتخذة كبحت انتشار كورونا

شدد وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، الجمعة، على ضرورة البقاء في المنازل وتقليل التواصل المباشر لمواجهة فيروس كورونا المستجد، موضحاً أن عدداً كبيراً من الإصابات لا تحمل أي أعراض.

وأكد في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير المالية محمد الجدعان، أن الإجراءات المتخذة ساهمت في عدم انتشار الفيروس في البلاد، مشدداً على أن المواطن والمقيم شريكان في مواجهة كورونا.

كما أوضح أن الحفاظ على نظافة اليدين تسهم في عدم نقل الفيروس.

وتحدث وزير الصحة السعودية على أن هناك لجنة مكونة من 18 جهة حكومية تعمل معا لمواجهة آثار كوفيد -19، وقال "نقوم بما يعرف بالتقصي الوبائي لتحديد الإصابات وتحديد مصدر كل إصابة"، مشيرا إلى أن هناك 4080 شخصا في الحجر الطبي يتمتعون بأفضل الخدمات.

هذا وقال الربيعة "الطواقم الطبية هي خط الدفاع الأول بمواجهة الفيروس، ونبذل جهدا كبيرا لمواجهة تداعياته".

وأوضح أنه لا يوجد علاج أو لقاح لـ كورونا حتى الآن، وقال "اكتشاف اللقاح وتجربته يستغرقان أشهرا عديدة".

في حين، قال وزير الصحة السعودي لكل من يود الاستفسار صحياً يجب الاتصال على 937.

موضوع يهمك في ظل استمرار فيروس كورونا في تغوله وتمدده، حتى تجاوزت قائمة المصابين حول العالم ربع مليون، وأكثر من 10 آلاف وفاة،... أسئلة لا يمكن إلا أن تطرحها عن كورونا.. وهذه أجوبتها صحة

إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، الجمعة، خلال المؤتمر الصحافي اليومي حول مستجدات كورونا في المملكة، أن عدد الإصابات بالفيروس بلغ 274، مضيفاً أن غالبية الإصابات جاءت من خارج المملكة، كما لفت إلى أن حالة واحدة سجلت في منشأة صحية في الرياض أعلن عنها سابقاً، مشيراً إلى أن المصابة اكتسبت العدوى من خارج المنشأة.

كما أعلن عن إجراء أكثر من 16 ألف فحص مخبري، مضيفاً أن الوزارة ترصد كل المستجدات لاسيما تلك المتعلقة بظهور أدوية جديدة.

وشدد على ضرورة التقيد بإجراءات النظافة الشخصية، والابتعاد عن المصافحة، والمخالطة، والابتعاد عن التجمعات سواء العائلية أو الاجتماعية.