كبار العلماء: التقيد بالتعليمات ضد كورونا واجب شرعي

شددت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، السبت، على الأهمية البالغة للتقيد بالتعليمات والتنظيمات التي تصدرها الجهات المختصة لمواجهة جائحة كورونا والحد من آثارها، مؤكدة أنه واجب شرعي.

وقالت في بيانها: "إن التقيد بهذه التعليمات واجب شرعي، ويأثم المكلف عند مخالفتها لقول الله عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ)، والتقيد بهذه التعليمات من طاعة ولي الأمر".

كما أوضحت أنه بالتقيد بالتعليمات تتحقق مصالح عامة وخاصة، وتُدرأ مفاسد عامة وخاصة، مبينة أنه كلما اُلتزم بها كان ذلك أحفظ للنفوس من أن تتلف، وأصون للأموال من أن تهدر، والشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها.

هذا وأضافت: "إن الاثم بمخالفة هذه التعليمات يعظم نظرًا لأن المخالف لا يجني على نفسه فقط، وإنما يتعدى أثر مخالفته إلى غيره.

وكانت السعودية علقت الخميس، التواجد والصلاة في ساحات الحرمين الشريفين، خاصة يوم الجمعة، خوفاً من انتشار فيروس كورونا.

كما قررت هيئة كبار العلماء في السعودية، إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد. ووجهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، مؤذني الجوامع والمساجد في مناطق المملكة كافة بالنداء للصلاة يوم الجمعة، بأذان واحد بعد دخول الوقت