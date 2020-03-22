الصحة السعودية: 119 إصابة جديدة بكورونا بسبب المخالطة

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، الأحد، عن تسجيل 119 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 511 إصابة وتعافى 17، وأوضح أن السبب الأكبر لهذه الإصابات هو عدم الالتزام بمنع التجمعات.

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كما أكد أن إجراءات مكافحة كورونا مستمرة بشكل صارم في السعودية.

وأوضح أن السعودية أجرت 23 ألف فحص مخبري لفيروس كورونا، فيما يتم رصد المزيد من حالات المخالطين للمصابين بكورونا.

وقال "يتم حصر جميع المخالطين لأي إصابة يتم الكشف عنها في السعودية".

#الصحة تعلن عن تسجيل (١١٩) حالة إصابة جديدة بفيروس #كورونا الجديد (كوفيد١٩). pic.twitter.com/5bSW6YN7FV — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) March 22, 2020

وكانت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، شددت السبت، على الأهمية البالغة للتقيد بالتعليمات والتنظيمات التي تصدرها الجهات المختصة لمواجهة جائحة كورونا والحد من آثارها، مؤكدة أنه واجب شرعي.

كما شدد مجدداً على دعوة الجميع للبقاء في المنزل وتجنب المخالطة والتنقل.

يذكر أن السعودية أعلنت، الجمعة، بحسب ما أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، تعليق جميع رحلات الطيران الداخلي والحافلات وسيارات الأجرة والقطارات لمدة 14 يوما ابتداء من اليوم السبت.

وقال المصدر إن هذه الخطوة تأتي "استكمالا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على (كوفيد 19)، وانطلاقا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم".