السعودية تنظم ورشة عمل لدعم الجهود الإنسانية بالموانئ اليمنية

نظمت رئاسة أمن الدولة بالتعاون مع الأمم المتحدة ممثلة في مركز التحقق والتفتيش (UNVIM)، ورشة عمل بعنوان "التكامل الأمني للتفتيش البحري"، بمشاركة مختصين من قيادة القوات المشتركة، والدول الشقيقة والصديقة في التحالف لدعم الشرعية في اليمن (الولايات المتحدة الأميركية، المملكة المتحدة، اليمن).

وتناولت ورشة العمل التي اختتمت أعمالها مطلع هذا الشهر الأدوار المناطة بمركز الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش ومعاييره ومبادئه، والأسس المنظمة له.

وتأتي هذه الورشة في إطار جهود المملكة والأمم المتحدة ومساعيهما القائمة والمستمرة في دعم الاقتصاد بالجمهورية اليمنية، وتوفير المتطلبات الإنسانية للشعب اليمني الشقيق.