شوارع السعودية خالية.. بأمر منع التجول الجزئي

دخل منع التجول الجزئي في السعودية حيز التنفيذ، مساء الاثنين.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الاثنين، أن من يخالف أحكام منع التجول سيتعرض لعقوبتي الغرامة والسجن.

وأوضحت الداخلية أن غرامة قدرها 10 آلاف ريال ستحرر بحق من يخالف منع التجول، وتتضاعف هذه الغرامة مع التكرار.

وأضافت أن من يكرر مخالفة منع التجول للمرة الثالثة سيُسجن مدة لا تزيد عن 20 يوماً.

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وبحسب ما جاء على وكالة الأنباء السعودية "واس"، أهاب مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بجميع المواطنين والمقيمين، اتباع التعليمات تجاه أمر منع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد لمدة 21 يوماً ابتداءً من الساعة 7 مساءً وحتى 6 صباحاً، وذلك اعتبرا من اليوم الاثنين.

وأوضح المصدر أن من يخالف أمر منع التجول سيعاقب بما يأتي: "يعاقب من يخالف أحكام منع التجول بغرامة قدرها 10 آلاف ريال، وتضاعف الغرامة في حال العود، فإن عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة بعد ذلك فيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يوماً"، بموجب قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بعقوبة السجن المشار إليها كل مخالف لم يمتثل للسلطات المختصة بتنفيذ المنع. ولا تسري هذه العقوبات على حالات الضرورة القصوى - بما في ذلك الحالات الصحية الطارئة - وفقاً لما تحدده الجهة المختصة.

وأكد المصدر أن "المحافظة على الصحة العامة من أهم الواجبات على أبناء هذا الوطن والمقيمين على أرضه، وعليهم أن يؤدوا واجبهم بالبقاء في منازلهم وعدم تعريض أنفسهم وبلادهم لخطر تفشي هذه الجائحة".