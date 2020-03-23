السعودية: 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الاثنين، تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث باسم الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي في مؤتمر صحافي لعدة وزارات سعودية، إن إجمالي حالات الإصابة بكورونا 562 حالة.

وأكد المتحدث شفاء 19 حالة من فيروس كورونا حتى الآن.

وشددت وزارة الصحة السعودية على عدم تسجل أي حالة وفاة بفيروس كورونا في المملكة.

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وحذر المتحدث من الانسياق وراء أوهام وجود علاج حاليا للفيروس، مشيرا إلى أنها عملية علمية وطبية تستغرق وقتا.

ونوه بأن تدخلات المملكة في مواجهة الفيروس تقلل المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها المجتمع، مبرزا أهمية التزام الجميع بالتعليمات الصادرة.

وذكر المتحدث أن نصف الحالات الجديدة هي لمخالطين.

الداخلية: تطبيق منع التجول بحزم

وفي ذات المؤتمر الصحافي، أعلن المتحدث باسم الداخلية السعودية المقدم طلال الشلهوب، أن منع التجول يبدأ من الساعة السابعة مساء إلى السادسة صباحا.

وأضاف أنه ستتم متابعة تنفيذ منع التجول اعتبارا من اليوم ولمدة 21 يوما.

وحث المتحدث الأمني، المواطنين والمقيمين على مساعدة رجال الأمن في تطبيق قرار منع التجول، موضحا أن الغرامة في المرة الأولى ستكون 10 آلاف ريال، ثم ستضاعف في المرة الثانية، وفي حالة التكرار سيصدر الحكم بالسجن لفترة لا تتجاوز 21 يوما.