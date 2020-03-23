توجيه بإغلاق الأبواب غير الرئيسية للمسجد الحرام

وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بإغلاق أبواب المسجد الحرام غير الرئيسية، والاكتفاء بالأبواب الرئيسية.

ويأتي ذلك استمرارا للإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا ( كوفيد - 19 ) التي تتخذها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، للحفاظ على سلامة قاصدي المسجد الحرام، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).

يذكر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تعمل على اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة كافة للحد من انتشار فيروس كورونا بالتعاون مع الجهات الصحية والأمنية بالمسجد الحرام.