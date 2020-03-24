السعودية.. توجيه بالقبض على محرّضة على خرق منع التجول

بعد رواج مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي لفتاة ظهرت بمقطع فيديو وهي تحرض على مخالفة الأمر الملكي الصادر بمنع التجول، وجَّهت النيابة العامة في السعودية اليوم الثلاثاء، بالقبض على الفتاة.

مصدر مسؤول في النيابة العامة، أكد أنه بناءً على ما تم رفعه من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة بشأن تداول مقطع فيديو مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن محتواه قيام فتاة بإنتاج مقطع فيديو مصور فيه تحرض على مخالفة الأمر الملكي الصادر بحظر التجول.

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وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، فقد أصدرت النيابة العامة أمرها بتحريك الدعوى الجزائية العامة، استنادًا إلى المادة (17) من نظام الإجراءات الجزائية، ومباشرة إجراءات الاستدلال طبقاً للمواد (24، 27، 28) من ذات النظام، بعد القيام بإجراءات البحث والتحري والتحقق من صحة المقطع ونسبته لمن ظهرت به، والقبض على المعنية فيه واستكمال الموجب النظامي بحقها.

وأبان المصدر أن النيابة العامة تتابع كل ما هو منطوٍ على سلوكيات مجرمة وما فيه انتهاك للأمر الملكي الصادر بحظر التجول والتعليمات المتعلقة به، والتحريض على عدم الالتزام بذلك، وأن النيابة العامة لن تتهاون وستطبق الأنظمة بكل حزم على المتجاوز في هذا الشأن.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمر بمنع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، ابتداءً من الساعة الـ 7 مساءً وحتى الساعة الـ 6 صباحًا لمدة (21) يومًا، انطلاقًا مما يوليه خادم الحرمين من حرص بالغ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، للحد من انتشار فيروس كرونا المستجد.