الداخلية السعودية: مراكز ضبط أمني تمنع الدخول للمدن

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية السعودية طلال الشلهوب، الأربعاء، تفاصيل قرار منع التجول والدخول للمدن في المملكة، مؤكداً أن مراكز الضبط الأمني ستتولى منع الدخول والخروج من المناطق.

وشدد في مرتمر صحافي بشأن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي كورونا، على منع الدخول والخروج من المدن التالية (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة) حسب نقاط الضبط الأمني التالية:

في مدينة الرياض، هذه هي مراكز الضبط الأمني: في شمال طريق القصيم، وفي نقطة صلبوخ سلطانة، وفي سعد، وفي الغدية، وطريق الخرج، وطريق ديراب، وسيتم استحداث نقطة أمنية في رماح وطريق الخرج القديم.

كما دعا إلى تنفيذ خطة منع التجول لمنع تفشي كورونا، مؤكدا أنها ستبدأ غدا الخميس من الساعة 3 عصراً.

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هذا ووافق خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأربعاء، على اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وفق ما أعلنته وكالة الأنباء السعودية على تويتر، وذلك حرصاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، حيث تقرر تقديم بدء منع التجول إلى الساعة الثالثة عصراً في المدن التالية: (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة).

وكان الملك سلمان أصدر، الاثنين، أمراً بمنع التجول من الـ 7 مساء حتى الـ 6 صباحاً.

وجاءت الإجراءات كالتالي:

أولاً: يمنع على سكان مناطق المملكة الثلاث عشرة الخروج منها أو الانتقال لمنطقة أخرى.

ثانياً: يمنع الدخول والخروج من المدن التالية (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة) وفق الحدود التي تضعها الجهة المعنية.

ثالثاً: يعمل بذلك ابتداءً من الساعة (الثالثة) عصراً من يوم الخميس الموافق 26 / 3 / 2020م وحتى انتهاء مدة المنع من التجول المحددة بالأمر الملكي.

رابعاً: لا يشمل منع التنقل الفئات التي سبق استثناؤها من #منع_التجول مع مراعاة أن يكون الاستثناء في أضيق نطاق ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية.

خامساً: يتم تقديم وقت بدء منع التجول إلى الساعة الثالثة عصراً في المدن التالية: (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة)، وللجهة المعنية بناءً على ما تقترحه وزارة الصحة زيادة ساعات منع التجول، ومنع التجول طوال اليوم في تلك المدن أو غيرها من المدن والمحافظات والمناطق، ويبدأ العمل بما ورد في هذا البند من يوم الخميس 2 / 8 / 1441هـ الموافق 26 / 3 / 2020م.