السعودية: نشر فيديوهات لخرق منع التجول جريمة وهذه عقوبتها

أكدت النيابة العامة السعودية أن إنتاج صور أو مقاطع فيديو لمخالفات أمر منع التجول، أو التحريض عليه، ونشرها عبر وسائل التقنية المعلوماتية، يُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف ويُعاقب مرتكبها طبقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بالسجن إلى ٥ سنوات وغرامة تصل ٣ ملايين ريال، دون أن تطال المُساءلة للمُبلغين.

يذكر أنه بعد رواج مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي لفتاة ظهرت بمقطع فيديو وهي تحرض على مخالفة الأمر الملكي الصادر بمنع التجول، وجَّهت النيابة العامة في السعودية الثلاثاء، بالقبض على الفتاة.

وأكد مصدر مسؤول في النيابة العامة، أنه بناءً على ما تم رفعه من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة بشأن تداول مقطع فيديو مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن محتواه قيام فتاة بإنتاج مقطع فيديو مصور فيه تحريض على مخالفة الأمر الملكي الصادر بحظر التجول.

موضوع يهمك أعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، اليوم الثلاثاء، أنه جرى التعرف على هوية فتاة والقبض عليها وإحالتها إلى... السعودية: القبض على فتاة حرّضت على مخالفة منع التجول فيروس كورونا

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، فقد أصدرت النيابة العامة أمرها بتحريك الدعوى الجزائية العامة، استنادًا إلى المادة (17) من نظام الإجراءات الجزائية، ومباشرة إجراءات الاستدلال طبقاً للمواد (24، 27، 28) من ذات النظام، بعد القيام بإجراءات البحث والتحري والتحقق من صحة المقطع ونسبته لمن ظهرت به، والقبض على المعنية فيه واستكمال الموجب النظامي بحقها.

وأبان المصدر أن النيابة العامة تتابع كل ما هو منطوٍ على سلوكيات مجرمة وما فيه انتهاك للأمر الملكي الصادر بحظر التجول والتعليمات المتعلقة به، والتحريض على عدم الالتزام بذلك، وأن النيابة العامة لن تتهاون وستطبق الأنظمة بكل حزم على المتجاوز في هذا الشأن.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمر بمنع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، ابتداءً من الساعة الـ 7 مساءً وحتى الساعة الـ 6 صباحًا لمدة (21) يومًا، انطلاقًا مما يوليه خادم الحرمين من حرص بالغ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، للحد من انتشار فيروس كرونا المستجد.