فيديو.. إجراءات احترازية في عسير بالسعودية ضد كورونا

كشف أمين أمانة منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي لـ"العربية.نت" عن أبرز الإجراءات التي قامت بها الأمانة احترازاً من فيروس كورونا الجديد.

وأكد الدكتور الحميدي أن الأمانة نفذت حملات توعية وتثقيف لجميع العاملين، للتقيد بالإجراءات الوقائية وضرورة ارتداء الكمامات والقفازات علاوة على عملية التطهير والتعقيم المستمر وتوفير كافة ما يلزم للعاملين للمحافظة على سلامتهم.

وأضاف أن تلك الإجراءات الوقائية السريعة وبشكل مكثف على تلك المنشآت، جاءت كإجراء احترازي حفاظًا على الصحة العامة من تفشي فيروس كورونا بمتابعة من وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، حيث جرى تنفيذ الحملات بمساندة طواقم وكوادر متخصصة.

وأشار إلى أن الأمانة نفذت العديد من المبادرات، آخرها مبادرة "ترشيد استهلاك الطاقة"، بخفض حدة الإضاءة في الشوارع والحدائق العامة أثناء حظر التجول.

وكانت أمانة عسير قد دشنت نافذة تواصل إلكتروني مباشر للعملاء مع الأمين عبر تطبيق الزوم، ومن خلال تلقي الاتصالات الهاتفية يومياً، ويتم تحديد المواعيد عبر الرقم المخصص على تطبيق الواتساب.