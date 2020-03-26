إحالة عسكريين مخالفين لتعليمات منع التجول للمساءلة التأديبية

تحدث مصدر مسؤول في وزارة الحرس الوطني، الخميس، حول ما تم تداوله بشأن مقطع فيديو يظهر محتواه أفراداً من قوات وزارة الحرس الوطني أثناء قيامهم بعملهم لتطبيق الأمر بمنع التجول، وتجاوزهم على أحد الأشخاص بعدم التقييد بمنع التجول، وقيامهم بالتصوير معه في المقطع الذي تم تداوله.

وأكد أن هذا التصرف اجتهاد شخصي من قبل الأفراد، وقد تمت إحالتهم إلى المساءلة التأديبية لمجازاتهم على مخالفتهم لتعليمات تطبيق الأمر بمنع التجول وفق ما نقلته "واس".

#وزارة_الحرس_الوطني : إحالة العسكريين المخالفين لتعليمات تطبيق منع التجول إلى المساءلة التأديبية.https://t.co/OM3H3YKV09 #واس_عام — واس العام (@SPAregions) March 26, 2020

وشدّد المصدر على أن أمر منع التجول يطبق على الجميع إلا الحالات المستثناة بموجب التعليمات.

هذا ووافق خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس الأربعاء، على اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وفق ما أعلنته وكالة الأنباء السعودية على تويتر، وذلك حرصاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، حيث تقرر تقديم بدء منع التجول إلى الساعة الثالثة عصراً في المدن التالية: (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة).

وكان الملك سلمان، أصدر الاثنين، أمراً بمنع التجول من الـ 7 مساء حتى الـ 6 صباحاً.