الجبير: كلمة الملك سلمان بقمة الـ20 تؤكد أن الإنسان أولا

قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير اليوم الخميس، إن كلمة الملك سلمان خلال ترؤسه قمة الـ 20 أكدت على أن الإنسان أولا.

وأضاف الجبير في تغريدة على تويتر أن مخرجات قمة العشرين اتسقت مع دعوة الملك سلمان للتكاتف لمواجهة كورونا.

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يشار إلى أن أعمال قمة مجموعة العشرين الافتراضية انطلقت بكلمة افتتاحية ألقاها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز.

وشدد الملك سلمان في كلمته على أن "جائحة كورونا تتطلب من الجميع اتخاذ تدابير حازمة على مختلف الصعد"، مضيفاً أن هذا الوباء تسبب في معاناة العديد من مواطني العالم.

كما أكد أن الأزمة الإنسانية بسبب كورونا تتطلب استجابة عالمية، داعياً إلى التكاتف بين الدول.

أكدت كلمة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- خلال ترؤسه القمة الاستثنائية لـ #مجموعة_العشرين بأن الإنسان أولاً، واتسقت مخرجات هذه القمة مع دعوته للتكاتف والتعاون، لتبعث من الرياض أملاً للعالم بأن نتجاوز أزمة جائحة كورونا الجديد وتداعياتها pic.twitter.com/NwhUzPPQle — Adel Aljubeir عادل الجبير (@AdelAljubeir) March 26, 2020

يذكر أنه سبق انعقاد القمة، اجتماع افتراضي لوزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي بنوكها المركزية، حيث اتفقوا على وضع "خطة عمل" للتعامل مع تفشي الفيروس الذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن يسفر عن ركود عالمي.

وشارك أعضاء مجموعة العشرين قادة الدول المدعوة والتي تضم إسبانيا والأردن وسنغافورة وسويسرا الاتحادية، كما شارك من المنظمات الدولية منظمة الصحة العالمية، وصندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، والأمم المتحدة، ومنظمة الأغذية والزراعة، ومجلس الاستقرار المالي، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة التجارة العالمية.

إلى ذلك، مثلت المنظمات الإقليمية جمهورية فيتنام الاشتراكية بصفتها رئيسا لرابطة دول جنوب شرق آسيا، وجمهورية جنوب إفريقيا بصفتها رئيسا للاتحاد الإفريقي، ودولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها رئيسا لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجمهورية رواندا بصفتها رئيسا للشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا.