قمة العشرين "الاستثنائية".. توحيد للجهود ضد الوباء

تنطلق قمة العشرين، اليوم الخميس، بشكل استثنائي في الزمان والطريقة، إذ سيلتقي قادة أقوى عشرين دولة اقتصاديا ومعهم دول أخرى ومنظمات عدة، في مقدمتها منظمة الصحة العالمية، للحديث حول ما يمكن فعله لمواجهة أزمة كورونا العالمية.

وسيرأس الملك سلمان، اجتماع القمة اليوم، بعدما شدد، مساء الأربعاء، على أن العالم يعيش وقتا حرجا في مواجهته لجائحة كورونا التي تؤثر على الإنسان والأنظمة الصحية والاقتصاد العالمي.

كما أمل خادم الحرمين الشريفين أن يخرج الاجتماع بمبادرات تحقق آمال شعوب العالم، وتعزز دور حكومات الدول الأعضاء، وتوحد جهودهم لمواجهة الوباء.

وأتى حديث الملك سلمان معبرا عن تطلعات المجموعة التي أخذت على عاتقها معالجة أزمات عالمية سابقة، بالتعاون مع المنظمات الدولية.

اجتماع افتراضي لوزراء مالية

يذكر أنه سبق انعقاد القمة، اجتماع افتراضي لوزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي بنوكها المركزية، حيث اتفقوا على وضع "خطة عمل" للتعامل مع تفشي الفيروس الذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن يسفر عن ركود عالمي.

إلى ذلك، يتوقع أن تبني القمة قراراتها على النتائج التي توصل إليها اجتماع وزراء المالية، لتحديد المتطلبات وإجراءات الاستجابة اللازمة لمواجهة كورونا.

وكانت رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين، أعلنت عقد قمة القادة الاستثنائية الافتراضية في 02 شعبان 1441 ه الموافق 26 مارس 2020 برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وسيشارك أعضاء مجموعة العشرين قادة الدول المدعوة والتي تضم إسبانيا والأردن وسنغافورة وسويسرا الاتحادية، كما سيشارك من المنظمات الدولية منظمة الصحة العالمية، وصندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، والأمم المتحدة، ومنظمة الأغذية والزراعة، ومجلس الاستقرار المالي، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة التجارة العالمية.

إلى ذلك، ستمثل المنظمات الإقليمية جمهورية فيتنام الاشتراكية بصفتها رئيسا لرابطة دول جنوب شرق آسيا، وجمهورية جنوب إفريقيا بصفتها رئيسا للاتحاد الإفريقي، ودولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها رئيسا لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجمهورية رواندا بصفتها رئيسا للشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا.