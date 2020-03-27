1104 إصابات بكورونا في السعودية.. واختبارات المدارس بموعدها

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة تسجيل 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، 10 منها لأشخاص جاؤوا من خارج المملكة.

وتوزعت هذه الحالات بين عدة مدن سعودية على النحو التالي: الرياض 46 حالة، المدينة المنورة 19 حالة، القطيف 10 حالات، جدة 7 حالات، الدمام 4 حالات، وحالتان في كل من بريدة والظهران، وحالة في كل من الهفوف والخبر.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في السعودية إلى 1104 حالة، معظمها بحالة جيدة، بينما يتلقى 6 منها رعاية مكثف داخل العناية المركزة.

ولم تسجل السعودية أي حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، بينما سجّلت حالتي شفاء منه ليرتفع عدد المتعافين من كورونا في المملكة إلى 35.

وذكر بأنه تم إجراء أكثر من 45 ألف فحص مخبري جيني دقيق للفيروس، والتي تعتبر أعلى التقنيات الموجودة لكورونا، في المملكة.

ونصح المتحدث باسم وزارة الصحة جميع المواطنين والمقيمين في السعودية، في حال ظهور أعراض (كالكحة والعطاس والاحتقان بالأنف أو ارتفاع درجة الحرارة، أو غيرها من الأعراض المشابهة للإنفلونزا)، بالمبادرة بالحصول على الرعاية الصحية، وذلك لتعافي أسرع ولحماية الأقارب والمجتمع من انتشار العدوى.

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وأوضح أنه هناك عدة طرق للقيام بالاستشارة الطبية، منها تطبيق "موعد" الذي وفرته وزارة الصحة والذي يقيم الحالات باستخدام الذكاء الصناعي الصحي.

يتضمن هذا التطبيق خدمة "التقييم الذاتي" حيث يجيب المستخدم على بعض الأسئلة، فيتم توجيه النصائح اللازمة لحالته. ويمكن الدخول يومياً لتكرار عملية التقييم هذه عبر التطبيق.

واستفاد من هذا التطبيق قرابة 176 ألف شخص في السعودية، حوالي 170 ألف منهم كانت نتائجهم مطمئنة، أما 3000 مستخدم فكان لديه مستوى متوسط من المخاطر، حسب تقييم التطبيق، فتم إحالتهم إلى المختصين. ومن بين هؤلاء، تأكد أن قرابة الـ20 حالة تعاني فعلاً من فيروس كورونا. وبفضل التشخيص المبكر، حصل هؤلاء على رعاية طبية مبكرة مما يساعدهم على التعافي وعلى حماية محيطهم من نقل العدوى.

كما أشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى تطبيق "صحة" الذي يمكنه أيضاً أن يربط المستخدم بالاستشاريين الملائمين للحصول على الرعاية الصحية.

كما ذكر برقم الهاتف (937) المتوفر على مدار السعة للإجابة على أسئلة الناس المتعلقة بفيروس كورونا.

التعليم: الاختبارات في 10 رمضان

أما المتحدثة باسم وزارة التعليم السعودية، فأكدت الاستمرار بعملية التعليم عن بعد لجميع الطلاب.

أما بالنسبة للاختبارات فقالت إن لدى الوزارة "خيارات تعليمية عدة بينها الاختبارات عن بعد". وأضافت: "نسير وفق التقويم الدراسي والاختبارات في العاشر من رمضان ما لم يستجد أي تطور".

وشددت المتحدثة على أن الأولوية هي إكمال الطلاب لعامهم الدراسي، معتبرةً أن "على الطلاب والطالبات الالتزام بالجدية في التعليم عن بعد". كما ناشدت أولياء الأمور والأهالي متابعة الطلاب خلال الدراسة.