السعودية:الأمر بالقبض على 3 أشخاص استغلوا وسائل التواصل في الإرجاف الديني بسبب كورونا

أمرت النيابة العامة السعودية بالقبض على ثلاثة أشخاص استغلوا وسائل التواصل الاجتماعي في التأول على الله والإرجاف الديني بسبب فيروس كورونا، واختلاق مسببات عقابية وتأثيمٌ آثم وإسقاطات تحريضية مُدلِّسة، تحت طائلة المُساءلة الجزائية المشددة.

وفي سياق ذي صلة أعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، الثلاثاء الماضي، أنه جرى التعرف على هوية فتاة والقبض عليها وإحالتها إلى النيابة العامة، وذلك بعد القرار الصادر من النائب العام بشأن القبض عليها لظهورها في مقطع فيديو متداول يظهر محتواه تحريض الفتاة على مخالفة الأمر الملكي الصادر بمنع التجول.

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كما أكد المصدر أن النيابة العامة باشرت إجراءات التحقيق معها فور مثولها أمام المحقق المختص، وإحاطته بإجراءات التحقيق للواقعة من جميع جوانبها، والوقوف على كافة ملابساتها وتداعياتها، وأن القضية ما زالت تحت الإجراء.

وبيّن المصدر أن إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، ويعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل خمس سنوات، وغرامة تصل ثلاثة ملايين ريال، مع مصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة، ونشر الحكم حال الإدانة على نفقة المحكوم عليه.

وأهاب المصدر بالجميع التحلي بالمسؤولية الجادة، والوعي التام فيما يتم تداوله عبر الوسائط الاجتماعية.