السعودية: 99 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع الوفيات لـ4

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 99 حالة إصابة جديدة في المملكة 10 منها مرتبطة بالسفر ليصل إجمالي إصابات كورونا في البلاد 1203.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال مؤتمره الصحفي اليومي، إنه تم تسجيل وفاة مواطن بالرياض ليصل إجمال الوفيات إلى 4، وتعافي حالتين جديدتين.

وأضاف العبدالعالي أن إجمال عدد المصابين بكورونا في المملكة بلغ 1203 حالات. وجاءت الحالات بحسب المدن كالتالي:

الرياض 41 وجدة 18ومكة المكرمة 12 والقطيف 12 والمدينة المنورة 6 وتبوك 3 وخميس مشيط 3 وأبها 1 والهفوف 1 والخبر 1 وسيهات1.

موضوع يهمك أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة تسجيل 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، 10 منها لأشخاص جاؤوا من خارج المملكة... 1104 إصابات بكورونا في السعودية.. واختبارات المدارس بموعدها السعودية

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية على أن الوزارة تقوم بالإجابة على أي استفسار طبي، مؤكدة أن المملكة في طليعة دول العالم لجهة عدد الاختبارات التي تجري، وأنه يجب التزام المنازل حتى خارج وقت منع التجول الجزئي.

وقال محمد العبد العالي أمس إنه من المبكر جداً الحكم على سلوكيات كورونا، كما أنه لا يمكن الجزم بسلوكيات الفيروس في الصيف.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي، أن هناك حالتين تماثلتا للشفاء من فيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد المتعافين إلى 35 حالة، موضحاً أن الإصابات الجديدة من بينها 10 حالات قادمة من الخارج.

تطبيق "موعد"

ونصح المتحدث باسم وزارة الصحة في مؤتمره السبت جميع المواطنين والمقيمين في السعودية، في حال ظهور أعراض (كالكحة والعطاس والاحتقان بالأنف أو ارتفاع درجة الحرارة، أو غيرها من الأعراض المشابهة للإنفلونزا)، بالمبادرة بالحصول على الرعاية الصحية، وذلك لتعافي أسرع ولحماية الأقارب والمجتمع من انتشار العدوى.

وأوضح أنه هناك عدة طرق للقيام بالاستشارة الطبية، منها تطبيق "موعد" الذي وفرته وزارة الصحة والذي يقيم الحالات باستخدام الذكاء الصناعي الصحي.

يتضمن هذا التطبيق خدمة "التقييم الذاتي" حيث يجيب المستخدم على بعض الأسئلة، فيتم توجيه النصائح اللازمة لحالته. ويمكن الدخول يومياً لتكرار عملية التقييم هذه عبر التطبيق.