السعودية: تعليق الدخول والخروج من جدة وتقديم منع التجول

أعلنت السعودية تعليق الدخول والخروج من وإلى مدينة جدة، فضلاً عن تقديم موعد منع التجول إلى الساعة 3 مساء.

وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه تنفيذًا للإجراءات الاحترازية الإضافية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، فقد تقرر ما يلي:

أولاً: تقديم موعد منع التجول في محافظة جدة ليكون ابتداءً من الساعة الثالثة مساءً من يوم الأحد 5 شعبان 1441 هجرية الموافق 29 مارس 2020 ميلادية، وللمدة المقررة في الأمر الملكي الصادر في 27 رجب 1441 هجرية.

ثانيًا: تعليق الدخول والخروج من محافظة جدة.

ثالثًا: يبدأ تطبيق قرار التعليق من الساعة الثالثة مساءً من يوم الأحد 5 شعبان 1441 هجرية وحتى انتهاء مدة منع التجول المحددة بالأمر الملكي الصادر في يوم الاثنين 27 رجب 1441 هجرية.

رابعًا: لا يشمل قرار التعليق الفئات المستثناة في قرار منع التجول، مع مراعاة أن يكون الاستثناء في أضيق نطاق ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية.

كما شدد المصدر على أن استمرار تعاون جميع المواطنين والمقيمين في تنفيذ الإجراءات الاحترازية، سيكون له أبلغ الأثر في إنجاح الإجراءات المتخذة، وتمكين الجهات الصحية المختصة من تقديم الرعاية الطبية الأفضل، لمنع انتشار الفيروس والقضاء عليه، ضمانًا لسلامة الجميع.

تمديد تعليق العمل والرحلات

يذكر أن وزارة الصحة السعودية، أعلنت السبت، تسجيل 99 حالة إصابة جديدة في المملكة 10 منها مرتبطة بالسفر ليصل إجمالي إصابات كورونا في البلاد 1203. وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال مؤتمره الصحفي اليومي، إنه تم تسجيل وفاة مواطن بالرياض ليصل إجمال الوفيات إلى 4، وتعافي حالتين جديدتين.

وكانت المملكة مددت أمس أيضاً قرار تعليق العمل والرحلات الدولية والداخلية. وأفاد مصدر في وزارة الداخلية بأنه تقرر تمديد العمل بتعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات الحكومية، عدا الجهات المستثناة، والخاصة وذلك حتى إشعار آخر.

كما تقرر تمديد العمل بتعليق الرحلات الجوية الدولية إلا في الحالات الاستثنائية، وذلك حتى إشعار آخر، بالإضافة إلى تمديد العمل بتعليق رحلات الطيران الداخلية للمسافرين، ونشاط الحافلات وسيارات الأجرة والقطارات، وذلك حتى إشعار آخر.