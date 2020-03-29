بالفيديو.. ضبط مليون كمامة بغرض بيعها لاحقاً في حائل

كشف مقطع فيديو نشرته وزارة التجارة السعودية، السبت، على صفحتها الرسمية في "تويتر" عن ضبط مستودع في حائل يوجد به أكثر من مليون كمامة.

"التجارة" بالتعاون مع الجهات الأمنية تضبط مستودعاً يخزّن أكثر من مليون كمامة لغرض بيعها لاحقًا، بعد كمين محكم في #حائل لأحد السماسرة في موقع إلكتروني.



تم حجز الكميات لضخها في الأسواق بسعر عادل واستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين. pic.twitter.com/aET361vEzS — وزارة التجارة (@MCgovSA) March 28, 2020

وأوضح الفيديو، أن المستودع كان يديره أحد السماسرة عبر موقع إلكتروني، مشيرا إلى أنه جرى التحفظ على الكميات وتوزيعها في الأسواق بسعر عادل.

فيما تم استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة.

وكانت وزارة الصحة السعودية، أعلنت السبت، تسجيل 99 حالة إصابة جديدة في المملكة 10 منها مرتبطة بالسفر ليصل إجمالي إصابات كورونا في البلاد 1203.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال مؤتمره الصحفي اليومي، إنه تم تسجيل وفاة مواطن بالرياض ليصل إجمال الوفيات إلى 4، وتعافي حالتين جديدتين.