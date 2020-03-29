سفارة أميركا بالرياض تدين الهجوم الحوثي على السعودية

دانت السفارة الأميركية في الرياض على"تويتر"، الأحد، إطلاق الميليشيات الحوثية صاروخين باليستيين باتجاه السعودية.

وقال السفير جون أبي زيد "تدين البعثة الأميركية بشدة الهجمات التي نفذها الحوثيون ضد أهداف مدنية في المملكة العربية السعودية الليلة الماضية".

السفير الأمريكي جون #أبي_زيد: "تدين البعثة الأمريكية بشدة الهجمات التي نفذها الحوثيون ضد أهداف مدنية في المملكة العربية السعودية الليلة الماضية. pic.twitter.com/QDvYUR2aAM — U.S. Mission to KSA (@USAinKSA) March 29, 2020

كما تابع "بينما يركز العالم على مكافحة وباء كورونا وإنقاذ الأرواح ركز الحوثيون على القيام بعمل قوات فيلق القدس التابعة للحرس الثوري الإسلامي الإيراني، وذلك بمهاجمة المدنيين الأبرياء".

وأضاف "نتمنى الشفاء العاجل والكامل للمصابين جراء هذه الهجمات".

وكانت قوات التحالف العربي أعلنت في ساعة مبكرة فجر الأحد اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه مدينتي "الرياض" و"جازان"، فيما أعلن الدفاع المدني إصابة مدنيين اثنين بإصابات طفيفة جراء الشظايا الناتجة عن تدمير أحد الصاروخين في سماء الرياض.