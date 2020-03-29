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مراسل العربية: اعتراض صاروخين في سماء الرياض

المصدر: دبي _ العربية.نت
دفاعات السعودية تدمر صاروخا فوق الرياض "أرشيفية"
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أفاد مراسل العربية باعتراض الدفاعات الجوية السعودية صاروخين باليستيين في سماء العاصمة الرياض.

مصادر العربية أفادت أيضاً باعتراض الدفاعات الجوية السعودية صاروخاً آخر في سماء جازان، جنوب المملكة.

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كلمات دالّة

#الرياض, #جازان, #السعودية, #صاروخ
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