مراسل العربية: اعتراض صاروخين في سماء الرياض

أفاد مراسل العربية باعتراض الدفاعات الجوية السعودية صاروخين باليستيين في سماء العاصمة الرياض.
مصادر العربية أفادت أيضاً باعتراض الدفاعات الجوية السعودية صاروخاً آخر في سماء جازان، جنوب المملكة.
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