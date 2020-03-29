من شرفات المنازل.. النشيد الوطني يصدح في سماء السعودية

ردد عدد من المواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة مساء السبت، النشيد الوطني السعودي وبعض الأناشيد الوطنية الأخرى، عبر نوافذ وأسطح منازلهم، وذلك في ساعات حظر التجول في إشارة لدعم جهود البلاد والأجهزة الصحية والأمنية حيال الوقاية من فيروس كورونا.

الجندي في الشارع لما سمع النشيد وقف وضرب تحية العلم#خليك_ببيتك_وانشد_لوطنك pic.twitter.com/OtEJ8dovNj — يسرا الثبيتي 💚🇸🇦 (@yosramereani) March 28, 2020

جاء ذلك تلبية لحملة أطلقها مغردون تحت هاشتاق #خليك_ببيتك_ وانشد_لوطنك في مواقع التواصل الاجتماعي، وقد لاقى الهاشتاق تفاعلاً كبيراً على أرض الواقع.

وضج موقع تويتر بفيديوهات كثيرة، تظهر تجاوب المواطنين والمقيميين مع الحملة بترديد النشيد الوطني كلٌّ بطريقته الخاصة، فمنهم مَنْ غناه، ومنهم مَنْ عزفه، ومنهم مَنْ أذاعه عبر مكبرات الصوت.

وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أصدر أمراً ملكياً بمنع التجول في ساعات محددة، منعاً لانتشار فيروس كورونا.

فيما أصدرت وزارة الداخلية بياناً بتمديد تعليق الحضور إلى مقرات العمل في جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتعليق الرحلات الجوية الدولية والداخلية ونشاط الحافلات وسيارات الأجرة والقطارات حتى إشعار آخر.