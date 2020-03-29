سعودي "مستعينا بعكازه" ينقذ المرضى.. وهذه قصته

يهرع أخصائي مختبر في بنك الدم إلى ثلاجة الدم بسرعة، رغم إعاقته، باحثاً عن فصيلة دم نادرة، إثر طلب عاجل بعد عملية جراحية.. يتنقل بعكازه بين الأقسام، لينقذ حياةً توشك على الهلاك في مستشفى الملك فهد بالأحساء.

الأخصائي، علي المسلم، تحدث لـ"العربية.نت" عن مهامه، فقال: "الإعاقة لم تكن مانعاً لي، تنقلت بين أقسام كثيرة لخدمة المرضى، أفحص الدم في المختبر وأتأكد من صلاحيته وألبي طلبات الطوارئ لتغذية المصابين والعمليات".

وأضاف: "مسيرتي في بنك الدم تجاوزت 23 عاماً، ولم أتوانَ يوماً عن إنقاذ المحتاجين، رغم حملات التبرع المنتشرة فلا يزال بنك الدم في العالم يعاني من ندرة فصيلة -o، لمواجهة الأزمات المتجددة".

وأوضح: "إننا نوفر الكميات المطلوبة للمصابين في أسرع وقت ممكن، وتقديمها لهم بعد التأكد من ملاءمتها، وأطمح دوماً أن أترك بصمة في مجالي بتعاون زملائي".