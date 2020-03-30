الداخلية السعودية: عزل أحياء في مكة اعتباراً من 3 ظهرا

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن اتخاذ إجراءات جديدة في مكة منعاً لانتشار فيروس كورونا، وذلك بعزل 6 أحياء ومنع الدخول إليها والخروج منها، على أن يسمح لسكان تلك الأحياء بالخروج للضرورة.

وأوضح مصدر مسؤول في الوزارة أنه في ضوء التوصيات الصحية المقدمة من الجهات المعنية بتعزيز الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار الفيروس المستجد في المملكة، وحفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين، فقد تقرر ما يلي:

عزل 6 أحياء ومنع الدخول والخروج منها

أولًا: تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعدد من الأحياء السكنية بمدينة مكة المكرمة وذلك بعزل أحياء أجياد، والمصافي، والمسفلة، والحجون، والنكاسة، وحوش بكر، ومنع الدخول إليها أو الخروج منها ومنع التجول فيها على مدار اليوم 24 ساعة، وذلك اعتبارًا من الساعة الثالثة من ظهر اليوم الاثنين 6 شعبان 1441هـ الموافق 30 مارس 2020م وحتى إشعار آخر.

ثانياً: السماح لسكان الأحياء المشار إليها بالخروج من منازلهم للاحتياجات الضرورية مثل (الرعاية الصحية، والتموين ) وذلك داخل نطاق منطقة العزل خلال الفترة من الساعة السادسة صباحا وحتى الثالثة ظهراً.

ثالثا: تستمر جميع النشاطات المصرح لها بممارسة مهامها خلال أوقات منع التجول في كافة الأحياء المعزولة صحياً، وذلك في أضيق الحدود ووفق الإجراءات والضوابط التي تحددها الجهة المعنية.

إلى ذلك، أكدت الوزارة أن تلك الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على الصحة العامة بمنع انتشار الفيروس.

كما أوضحت أن تلك الخطوات تخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية، مناشدة الجميع استشعار مسؤولياتهم الفردية والالتزام والتقيد بإجراءات العزل تحقيقًا للمصلحة العامة.

يأتي هذا بالتزامن مع إعلان وزارة الصحة تسجيل 154 إصابة جديدة اليوم، ما يرفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 1453 غالبيتها مستقرة.