الصحة السعودية: أكثر من 2500 شخص غادروا العزل الصحي

أكدت الصحة السعودية، الاثنين، أن عدد النزلاء الذين غادروا دور الضيافة الصحية بعدما أمضوا فيها 14 يوماً، وكانت نتائجهم سلبية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بلغ أكثر من 2500 حالة من جميع مناطق المملكة.

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وبينت الصحة أن جميع الحالات التي غادرت هم ممن استكملوا الإجراءات الطبية والفحوص المطلوبة وسط متابعة من كوادر طبية متكاملة من أطباء وأخصائيين وممرضين.

وأمنت الصحة مختلف الخدمات للنزلاء وتوفير احتياجاتهم من خارج الفندق في أي وقت، إلى جانب تواصلها مع النزلاء اجتماعياً ونفسياً وتوعيتهم عبر الشاشات الداخلية في دور الضيافة ومن خلال رقم مخصص للتوعية والاستشارات الطبية والنفسية، مبينةً أنها عمدت أيضاً إلى التعاون مع هيئة الطيران المدني لنقل النزلاء الذين يعيشون خارج المدينة التي قضوا فيها مدة الحجر الصحي عن طريق الطائرات.

من جهتهم، عبر النزلاء عن سعادتهم وشكرهم للوزارة نظير ماقدمته لهم من رعاية صحية وخدمات متميزة.

يذكر أن الصحة هيأت عدداً من دور الضيافة الصحية ليقضي فيها الضيوف ممن يشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من هذا الفيروس ومنع انتشاره، إذ أجرت لهم الفحوص المخبرية المتقدمة، بجانب رعايتهم طبياً على مدى 14 يوم حفاظاً على صحتهم ومنعاً لانتقال العدوى للمخالطين لهم.