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الملك سلمان يأمر بمعالجة مرضى كورونا في السعودية مجانا

المصدر: دبي - العربية.نت
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
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أكد وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، الاثنين، أن على الجميع الالتزام بالتعليمات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، منوها إلى أنه لا أحد بمنأى عن الإصابة بالوباء القاتل.

وأضاف الربيعة في مؤتمر صحافي له من العاصمة السعودية الرياض، أن المملكة تعد بين الدول الـ10 الأوائل لإجراء اختبارات التشخيص، معلنا أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أمر بعلاج مرضى كورونا في المملكة من المواطنين والمقيمينومخالفين لنظام الإقامة مجانا.

وعن لقاح أو علاح للجائحة الدولية، لفت الربيعة إلى أنه لا يوجد حتى اليوم أي علاج معتمد أو ثابت لكورونا، مشيرا إلى أن كل اللقاحات المتداولة تحتاج إلى فترة تدريب.

كلمات دالّة

#كورونا
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