التجارة السعودية: نراقب المخزون الغذائي والأسعار

تواصل وزارة التجارة السعودية بكافة فروعها، الجولات الميدانية على منافذ البيع للتأكد من توفر المخزون الغذائي والاحتياجات الأساسية، إضافة إلى مراقبة الأسعار، وتطبيق كافة الاشتراطات واللوائح.

ففي منطقة جازان جنوب غربي المملكة، يواصل فرع وزارة التجارة جولاته الرقابية على مستودعات السلع الغذائية والمخابز ومحلات اللحوم والخضار، إضافة إلى محطات الوقود، لمتابعة الأسعار وتوفر المخزون بالسلع الغذائية والاحتياجات الأساسية.

وتستمر تلك الجولات الميدانية بشكل يومي، عبر عدد من المراقبين الميدانيين، ويتم من خلالها متابعة السجلات الخاصة بالمحلات التجارية والمستودعات ومسح الأسعار وتطبيقها داخل منافذ البيع.

إلى ذلك، أكد مسؤول التموين بفرع التجارة في جازان، علي أبو شملة، أن السلع الغذائية وكافة الاحتياجات اللازمة متوفرة بشكل كافٍ يلبي حاجة المستهلك ويضمن استقرار الأسعار.

كما أشار أبو شملة إلى أن فرع التجارة يواصل جولاته الميدانية بجميع المحافظات والمرتفعات الجبلية بالمنطقة وبشكل يومي، بتوجيه من أمير منطقة جازان ونائبه ومتابعة وزارة التجارة، لضمان توفير كافة الاحتياجات للمواطنين والمقيمين ولمتابعة أي تلاعب بالأسعار.

وطالبت التجارة السعودية عموم المستهلكين بالإبلاغ فوراً عن كل من يخالف التعليمات برفع الأسعار عبر تطبيق الوزارة (بلاغ تجاري) أو الاتصال على الرقم 1900 أو على الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.