سفير السعودية:رعايانا بالأردن بخير ونعمل 24 ساعة لخدمتهم

أكد سفير السعودية في عمَّان، نايف السديري، أن السفارة تتابع بشكل مستمر أحوال السعوديين المتواجدين في الأردن في ظل انتشار فيروس كورونا، مضيفاً أن وضعهم الصحي جيّد، وأن جميع الخدمات متوفرة لهم.

وشرح السفير أن هناك 2000 طالب وطالبة سعوديين يدرسون في الأردن، جزء منهم من ذوي الإعاقة، إضافة إلى وجود "زائرين سعوديين" موجودين الآن في الأردن بسبب تجاور البلدين.

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وقال السديري في تصريح لـ"العربية.نت": "نحن في السفارة نعمل بحسب توجيهات الملك سلمان وولي العهد لتقديم كافة الخدمات للسعوديين في الخارج، خاصة في الوقت الراهن مع أزمة فيروس كورونا المستجد، لذا نحن في تواصل دائم مع المواطنين السعوديين المتواجدين في الأردن، ونعمل على مدار 24 ساعة يومياً وطيلة أيام الأسبوع، لضمان التواصل وتقديم الخدمات وكل ما يحتاجه المواطن السعودي في الأردن، في ظل الدعم اللامحدود من الحكومة السعودية، وتعاون السلطات الأردنية التي تقدم يد المساعدة والخدمة لكل سعودي على أرضها".

وطالب السديري السعوديين المتواجدين على الأراضي الأردنية بتوخي الحذر واتباع التعليمات الصادرة عن السلطات المحلية، والتواصل الفوري مع السفارة عند الحاجة.

يذكر أن الأردن سجّل 268 حالة إصابة وخمس وفيات بمرض "كوفيد 19" الذي يسببه فيروس كورونا. وتعافى 26 شخصاً على الأقل من هذا المرض.

وعلّق الأردن جميع الرحلات الجوية وأغلق حدوده في 17 مارس/آذار الحالي. وفي وقت لاحق، فرض حظراً للتجول على مدار الساعة لمدة ثلاثة أيام، قبل توفير أوقات محدودة للمواطنين من أجل التسوق لشراء السلع الأساسية سيراً على الأقدام.