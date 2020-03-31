وزير الحج يدعو دول العالم للتريث في إبرام عقود العمرة

طلب وزير الحج والعمرة، الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، من المسلمين حول العالم التريث في عقود الحج والعمرة، حتى تتضح الرؤية بشأن فيروس كورونا المستجد.

فيديو عاجل | وزير الحج يدعو دول العالم عبر #الإخبارية من أمام #الكعبة_المشرفة التريث في إبرام عقود #الحج pic.twitter.com/3ToLj2pv0n — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 31, 2020

وأكد في تصريحات لتلفزيون الإخباري السعودي، جاهزية المملكة لاستقبال وخدمة الحجاج في أي وقت ولكن الأولوية لسلامتهم.

كما أضاف أن السعودية تقدم الرعاية لـ 1200 معتمر لم يستطيعوا العودة لبلدانهم.

وقال أيضاً "أعدنا المبالغ لمن حصل على تأشيرة العمرة ولم يعتمر".

وكان وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة قد أعلن في مؤتمر صحافي الاثنين، أن الملك سلمان أمر بعلاج جميع مرضى كورونا في المملكة من المواطنين والمقيمين والمخالفين لنظام الإقامة مجاناً.

في حين، أعلنت وزارة الصحة السعودية، الثلاثاء، تسجيل 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 1563.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، محمد العبد العالي، أن أغلب المصابين في وضع مطمئن ومستقر باستثناء 31 في حالة حرجة، لافتا إلى تسجيل 33 إصابة في الرياض و29 في جدة و20 في مكة.

كما أشار إلى تسجيل حالتي وفاة لمقيمين في المدينة، ما يرفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 10.