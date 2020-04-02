الصحة السعودية تبث ملياري رسالة توعية عن كورونا

بثت وزارة الصحة السعودية بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أكثر من ملياري رسالة نصية توعوية عن فيروس كورونا المستجد، موجهة لمختلف شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين وبعدة لغات بلغت 24 لغة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، اشتملت هذه الرسائل النصية التوعوية على نصائح وإرشادات للتعامل مع كورونا ومنع انتشاره، ومحاربة الشائعات حوله، وأهمية غسل اليدين بالماء والصابون، والجلوس في البيت، وتجنب الزحام، ووضع مسافة متر ونصف بينك وبين من حولك، بالإضافة إلى تطبيق موعد للكشف عن أعراض كورونا.

وتأتي هذه الخطوة تواصلاً للحملة التوعوية بفيروس كورونا التي أطلقتها الصحة، وذلك تحت شعار "الوقاية من كورونا"، وتهدف الحملة إلى توعية جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم وإرشادهم للسلوكيات التوعوية السليمة التي تساهم في الوقاية من الفيروس والحد من انتشاره.

وتتضمن الحملة استخدام عدة وسائل ومنها لوحات الطرق والشاشات الإلكترونية في صالات المطارات وتكثيف النشر التوعوي عبر القنوات الإذاعية والتلفزيونية وإعلانات منصات التواصل الاجتماعي.

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وأكدت الصحة على أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الموثوقة كالمواقع الإلكترونية لوزارة الصحة ومنصاتها في الإعلام الاجتماعي مثل "حساب الوزارة، وحساب الصحة 937، وحساب "عش بصحة" المتخصص بالتوعية".

وطالبت الجميع بمساندة الجهود المبذولة للتصدي لهذا الفيروس والقيام بواجبهم للحد من انتشاره، داعية المواطنين والمقيمين إلى التواصل مع مركز "صحة 937" للرد على استفساراتهم وتقديم الاستشارات لهم لكل ما يتعلق بالفيروس وذلك على مدار الساعة، مؤكدة أهمية الوقاية من الأمراض التنفسية بشكل عام، ومهيبة بالجميع ضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة لتجنب الإصابة بالفيروسات.