الصحة السعودية: 1885 مصاباً بفيروس كورونا في المملكة

أعلنت وزارة الصحة السعودية أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في المملكة بلغ 1885.

وأكدت الوزارة في إيجاز صحافي، الخميس، تعافي 64 حالة جديدة من مصابي كورونا ليصل الإجمالي إلى 328.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، أن منحنيات تصاعد أعداد الحالات في المملكة أقل من مثيلتها في الكثير من دول العالم.

وشدد المتحدث على ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية من حيث النظافة والتباعد الاجتماعي، مشيرا إلى ضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الموثوقة.

هذا وأكد مصدر أمني مسؤول منع التجول في أرجاء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كافة على مدى 24 ساعة يومياً، مع استمرار منع الدخول إليهما أو الخروج منهما، اعتبارًا من اليوم الخميس وحتى إشعار آخر.

كما تقرر منع ممارسة العمل بأي أنشطة تجارية داخل الأحياء السكنية بمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، عدا عمل الصيدليات ومحلات بيع المواد التموينية ومحطات الوقود والخدمات البنكية.

والأربعاء، أعلنت وزارة الصحة السعودية رصد 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في المملكة إلى 1720.

وتوزعت الإصابات، الأربعاء، على عدة مدن سعودية على النحو التالي: 78 في المدينة المنورة، و55 في مكة، و7 في الرياض، و6 في القطيف، و3 في جدة، و3 في الهفوف، و2 في تبوك، و2 في الطائف.

وجميع هذه الحالات، باستثناء واحدة فقط قادمة من الخارج، كانت لمخالطين لمصابين تم رصدهم سابقاً.

كما تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة في السعودية متصلة بفيروس كورونا الأربعاء: 3 لمقيمين وواحدة لمواطن سعودي في المدينة المنورة، وحالة لمقيم في الرياض، وحالة لمقيم في مكة، وبالتالي وصل إجمالي عدد الوفيات بكورونا في السعودية إلى 16 حالة.