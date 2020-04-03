السعودية: تقديم موعد منع التجول بالدمام والطائف والقطيف

أعلنت السعودية الجمعة عن إجراءات إضافية بهدف منع تفشي فيروس كورونا. وأفاد مسؤول في وزارة الداخلية بتقديم وقت بدء منع التجول في مدينة الدمام ومحافظتي الطائف والقطيف إلى الساعة الثالثة عصراً بدءًا من اليوم وحتى إشعار آخر.

وأوضح أنه يستثنى من ذلك الخدمات والنشاطات التي سبق الإعلان عنها وفي أضيق الحدود ووفق الإجراءات والضوابط التي حددتها الجهة المعنية.

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إلى ذلك، أكدت الداخلية لجميع سكان المدن والمحافظات المشار إليها أن هذا الإجراء يعد من الإجراءات الاحترازية والضرورية للحفاظ على الصحة العامة، مهيبة بالجميع الالتزام والتقيد بإجراءات العزل تحقيقًا للمصلحة العامة.

وكانت الوزارة أعلنت أمس الخميس أيضاً، منع التجول في كافة أرجاء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة على مدى 24 ساعة يومياً، مع استمرار منع الدخول إليهما أو الخروج منهما، حتى إشعار آخر.

كما تقرر منع ممارسة العمل بأي أنشطة تجارية داخل الأحياء السكنية في مكة والمدينة عدا عمل الصيدليات ومحلات بيع المواد التموينية ومحطات الوقود والخدمات البنكية.

يذكر أن وزارة الصحة السعودية كانت أعلنت الخميس أن إجمالي عدد المصابين بكورونا في المملكة بلغ 1885.، بعد تسجيل 165 حالة جديدة، و5 وفيات ليرتفع إجمالي الضحايا إلى 21.

كما أكدت في إيجاز صحافي تعافي 64 حالة جديدة ليصل الإجمالي إلى 328. وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، أن منحنيات تصاعد أعداد الحالات في المملكة أقل من مثيلتها في الكثير من دول العالم.

كذلك شدد على ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية من حيث النظافة والتباعد الاجتماعي، مشيرا إلى ضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الموثوقة.