السعودية..2039 إصابة بكورونا ومخالفو الإقامة رفعوا العدد

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، الجمعة تسجيل 154 حالة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ الإجمالي 2039 حالة مؤكدة من بينها 1663 حالات نشطة لا تزال تتلقى المتابعة الصحية، و41 حالة تتلقى الرعاية المكثفة، مشيرا إلى أن فحص المئات من مخالفي نظام الإقامة رفع أعداد الإصابات.

وأكد خلال المؤتمر الصحفي اليومي بشأن مستجدات الفيروس في المملكة، أن 3 حالات مرتبطة بالسفر من الخارج والباقي 151 مخالطة لحالات سابقة خاضعة للرقابة الصحية، مؤكدا مجددا على عدم التجمع والخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى.

كما كشف أن الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 351، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 25 حالة وفاة.

وأوضح أن الصورة لن تكتمل نهائيا في نسبة الوفيات، إلا بعد انتهاء مدة زمنية والمنحنيات الوبائية للفيروس ثم تتضح الصورة، لكن بشكلها الأولي يتضح أن هناك اختلافات بين الدول وهو ناتج لعدة عوامل منها مستوى الأعمار، والأمراض المزمنة، ومستوى الوعي.

هذا وتوزعت الحالات كالتالي: 34 حالة في المدينة، 13 حالة في الرياض، و30 في جدة، 21 في مكة المكرمة، و6 في القطيف، و17 في تبوك.

معايير محددة لفرض الحظر الكامل

أما بشأن الحظر الكامل، فأشار العبد العالي إلى أن هناك معايير محددة لفرض الحظر الكامل على مدينة دون الأخرى.

وأمس الخميس، أكد مصدر أمني مسؤول منع التجول في أرجاء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كافة على مدى 24 ساعة يومياً، مع استمرار منع الدخول إليهما أو الخروج منهما، اعتبارًا من أمس الخميس وحتى إشعار آخر.

هذا وأشار وزير الصحة إلى أن عدد الحالات المصابة بـفيروس كورونا في العالم تجاوز مليون حالة مؤكدة، فيما بلغ عدد المتعافين في العالم 212 ألف حالة، ووصلت الوفيات إلى أكثر من 53 ألف حالة.

برنامج ساند للموظفين

من جانبه، قال متحدث التأمينات الاجتماعية نادر الوهيبي، أن الصعوبات التي يواجهها القطاع الخاص تتمثل في عدم قدرة بعضهم على دفع أجور الموظفين بسبب شح الموارد المالية، فبدلًا من فصلهم عن العمل، أمر خادم الحرمين الشريفين أن يتم دعمهم من برنامج "ساند".

وكشف أن آلية الدعم تتمثل في أن تستمر العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، لكن الأخير غير مجبر على دفع أجر الموظف المدعوم، والهدف الأساسي هو تعويض الموظفين بنسبة 60% بحد أقصى 9 آلاف ريال.

كما أوضح أن التقديم سيكون عبر موقع التأمينات الاجتماعية، خلال الأسبوع القادم حيث ستتقدم المنشآت المؤهلة للحصول على الدعم، وفي حال إقرارها سنرسل للمشترك لطلب التقدم للحصول على دعم ساند.

في حين، أكد أن معظم منشآت القطاع الخاص ستكون مغطاة بالدعم، ما عدا منشآت بسيطة مستثناة في القطاع المالي، وقطاع تجزئة التغذية، وقطاع الاتصالات.