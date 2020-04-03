شاهد.. مستشفى متنقل للقوات المسلحة السعودية ضد كورونا

أتمت وزارة الدفاع السعودية تجهيز مستشفى متنقلاً داخل مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة لأخذ الاحتياطات القصوى ضمن الإجراءات الطبية الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ولمساندة وزارة الصحة في تفعيل خطط إدارة الأزمات.

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وتم تجهيز خدمات طبية مكتملة، واستخدام أفضل الأجهزة الطبية المتطورة والملائمة لمثل هذه النوعية من المستشفيات، ومساندة طواقم طبية مؤهلة للتعامل مع مثل هذه الحالات، بهدف المحافظة على صحة المواطن والمقيم.

إلى ذلك كشفت جولة "العربية" الميدانية التجهيزات التي قامت بها الإدارات الصحية في مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة، حيث يتوافر فيه جميع التخصصات الطبية، وبسعة أكثر من 50 سريرا.

وجاءت هذه الخدمات الطبية لمساندة الجهود الاحترازية والإجراءات الاستباقية التي تقوم بها وزارة الصحة وغيرها من الجهات الحكومية لمواجهة كورونا، ولأخذ الاحتياطات القصوى في إجراءات الكشف الأولي وفرز الحالات قبل دخولها للمستشفيات الرئيسية.