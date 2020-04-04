إطلاق نظام تصاريح التنقل بين المناطق في السعودية

أطلق الأمن العام في السعودية، خدمة (نظام تصاريح التنقل بين المناطق) من خلال الموقع الإلكتروني: https://tanaqul.ecloud.sa/login، وذلك تيسيراً على أصحاب الحالات الإنسانية والطارئة التي تتطلب التنقل بين مناطق المملكة خلال أيام منع التجول المطبق احترازياً بسبب جائحة كورونا.

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وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، ستكون هذه الخدمة متاحة على مدار الساعة، وتتعامل مع الطلبات إلكترونيًا بما يكفل التجاوب السريع معها، وتتضمن إجراءات تقديم الطلب تسجيل الاسم ورقم الهوية الوطنية للمواطن أو رقم سجل الإقامة للوافد ورقم الهاتف المحمول، وتعبئة رسالة التحقق الواردة إلى هاتف المستفيد، وكتابة الظرف الطارئ أو الاستثنائي في الخانة المخصصة لذلك مع إرفاق ما يثبتها في خانة المستندات، بعدها ستصل للمستفيد رسالة باكتمال تقديم طلبه، وبعد دراسة الطلب من جهات الاختصاص، ستصل المستفيد رسالة بقبول الطلب ووقت التنقل وخط السير، أو الاعتذار عن قبول طلبه لعدم مطابقة الشروط.